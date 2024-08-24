Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российские войска поразили склад ГСМ и цех производства дронов

Российские войска поразили склад ГСМ и цех производства дронов

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, две станции радиоэлектронной борьбы, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138-ми районах.

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