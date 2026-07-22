Politico: США готовы продолжать конфликт с Ираном вопреки рискам

Глава Белого дома Дональд Трамп не настроен на отказ от конфликта с Ираном, несмотря на то, что перед выборами в Конгресс США это может осложнить положение Республиканской партии ситуацию, написала газета Politico.
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