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Дипломат Буякевич: слова Меркель о Минских соглашениях раскрыли правду о позиции Запада по Украине

Дипломат Буякевич: слова Меркель о Минских соглашениях раскрыли правду о позиции Запада по Украине

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения должны были дать время Киеву, чтобы стать сильнее, объясняют текущую позицию Запада по украинскому конфликту.

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