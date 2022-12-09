Дипломат Буякевич: слова Меркель о Минских соглашениях раскрыли правду о позиции Запада по Украине

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения должны были дать время Киеву, чтобы стать сильнее, объясняют текущую позицию Запада по украинскому конфликту.