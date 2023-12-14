Губернатор Хоценко заявил о планах расширить трассу Тюмень-Новосибирск

Егор Алеев/ТАСС Губернатор Омской области Виталий Хоценко 14 декабря сообщил о планах по расширению федеральной трассы Тюмень–Новосибирск после вопроса журналистки президенту Владимиру Путину в ходе "Итогов года".
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