Ученые Севастополя представили разработки в сфере гидрометеорологии

На международной выставке, состоявшейся в рамках VIII Всероссийского объединенного метеорологического и гидрологического съезда, ведущий научный сотрудник Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев представил на выставке достижения СевГУ в области разработки средств мониторинга и цифровых решений на основе комплекса мониторинговых данных.
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