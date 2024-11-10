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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Ученые Севастополя представили разработки в сфере гидрометеорологии

На международной выставке, состоявшейся в рамках VIII Всероссийского объединенного метеорологического и гидрологического съезда, ведущий научный сотрудник Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев представил на выставке достижения СевГУ в области разработки средств мониторинга и цифровых решений на основе комплекса мониторинговых данных.

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