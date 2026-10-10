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Звезда «Ольги», дочь Алиса и избранница младше на 19 лет: как живёт Максим Костромыкин

Звезда «Ольги», дочь Алиса и избранница младше на 19 лет: как живёт Максим Костромыкин

Максима Костромыкина зрители знают прежде всего по роли водителя газели Гриши в сериале «Ольга». В его послужном списке — больше 80 работ в кино и театре, но личную жизнь актёр предпочитает не афишировать.

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