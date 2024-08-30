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Полянский: в атаке на Курскую область участвовала ЧВК Forward Observation Group

Полянский: в атаке на Курскую область участвовала ЧВК Forward Observation Group

В нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область участвовали западные наемники. Среди них бойцы американской частной военной компании Forward Observation Group, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России в организации Дмитрий Полянский.

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