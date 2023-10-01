Самая героическая битва Великой Отечественной: где было больше всех Героев СССР

В годы Великой Отечественной войны произошло немало масштабных сражений, в ходе которых советские бойцы демонстрировали волю к победе и готовность отстаивать каждый сантиметр родной земли, даже ценой жизни.
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