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В среду ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по Херсонской области

В среду ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по Херсонской области

Особенно мощный удар пришёлся на Крынки, где идут активные бои.Власти Херсонской области сообщают, что за минувшие сутки украинская артиллерия произвела 102 выстрела по населённым пунктам освобождённой части региона.

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