Политика как она есть

В 2012 году единоутробный брат актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Емельян Николаев получил 19 лет колонии за убийство на националистической почве.