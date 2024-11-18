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Политика как она есть

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Попадал в ШИЗО и карцер: брат-скинхед Смольянинова* пытается выйти из колонии по УДО

Попадал в ШИЗО и карцер: брат-скинхед Смольянинова* пытается выйти из колонии по УДО

В 2012 году единоутробный брат актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Емельян Николаев получил 19 лет колонии за убийство на националистической почве.

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