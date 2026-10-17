Украинский беглец спасся в Молдавии: его преследователей задержали.В Молдавии задержали двух украинских пограничников, которые на моторной лодке незаконно пересекли Днестр, преследуя парня, пытавшегося сбежать из Украины.
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