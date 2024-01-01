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Из Казахстана приехал посланник, который предложил Путину сдаться

Из Казахстана приехал посланник, который предложил Путину сдаться

Фото: rusdialog.ru 3 дня назад 13K прочитали Незадолго до неформальной встречи глав СНГ, состоявшейся во вторник в Санкт-Петербурге, Владимир Путин провел еще одну встречу, которая хоть и осталась для широких масс незамеченной, но была весьма и весьма любопытной.

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Комментарии
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Юрий Юрченко
Басмачи и этим всё сказано...
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Ирина Галивец
Совсем уже выжил из ума казах хренов!
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Олег Тимофеев
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