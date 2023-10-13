В Новороссийске завершили ремонт сетей, оставивший без воды более 200 тысяч жителей

Вечером 13 октября населению подадут холодную воду, по городу продолжают курсировать автоцистерны.Плановый ремонт на Троицком групповом водопроводе, оставивший без коммунальной услуги более 200 тысяч жителей Новороссийска, завершён.
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