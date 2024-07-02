Gazeta.pl: фиаско Макрона и победа Ле Пен на выборах обеспокоили Киев

Украинские власти встревожила победа правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и фиаско коалиции действующего президента Эммануэля Макрона по итогам первого тура парламентских выборов во Франции.
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