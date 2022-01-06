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В Петербурге вновь похолодает 6 января

Ожидается небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. В четверг, 6 января, погоду в Петербурге продолжит формировать обширный циклонический вихрь «Юмит», однако на этот раз он будет разворачиваться к региону своей холодной тыловой частью.

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