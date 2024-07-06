Музей тверского быта приглашает порисовать шерстью

В Музее тверского быта состоится мастер-класс по шерстяной живописи. Участники МК узнают подробнее о свойствах и секретах этого удивительного материала, а также создадут картину, которая принесет атмосферы и уюта каждому дому.
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