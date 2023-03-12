Газета.ру

8 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот пусть пиндосы за свои зверства, издевательства, убийства, ни в чем невинных людей, и подают на себя в МУС...В США обеспокоили...
  • Валерий Ворожищев
    Финская проститутка Марин на похоронах укрофашиста, браво!РИА Новости: чита...
  • Валерий Ворожищев
    "По словам свидетелей, именно Иванюженков ударил жертву ножом в сердце. Хоккеист скрывается от полиции. С родственник..."112": хоккеист "...

Эксперт: Евросоюз из-за отказа от импорта из РФ не сможет вернуться к дешевому газу

Эксперт: Евросоюз из-за отказа от импорта из РФ не сможет вернуться к дешевому газу

Европейские страны с прекращением импорта трубопроводного газа РФ, являющегося наиболее привлекательным с точки зрения стоимости добычи, не вернутся к дешевому газу в дальнейшем, считает директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх