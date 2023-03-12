Эксперт: Евросоюз из-за отказа от импорта из РФ не сможет вернуться к дешевому газу

Европейские страны с прекращением импорта трубопроводного газа РФ, являющегося наиболее привлекательным с точки зрения стоимости добычи, не вернутся к дешевому газу в дальнейшем, считает директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова.