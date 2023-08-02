"Теперь и мышь не проскочит": Наконец Крымский мост надежно защищен. Но почему это сделано так поздно?

Samarium

Неужели все эти самые ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ меры защиты моста нельзя было предусмотреть и осуществлять ЗАРАНЕЕ ( до того, как....). Даже далеко не будучи специалистом в этом деле, думающие люди понимают необходимость осуществления ВСЕХ существующих и доступных в настоящее время мер защиты....Почему у нас всегда начинаются приниматься меры уже после того, как это произошло а не ДО этого ???