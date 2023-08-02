Театр абсурда

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"Теперь и мышь не проскочит": Наконец Крымский мост надежно защищен. Но почему это сделано так поздно?

"Теперь и мышь не проскочит": Наконец Крымский мост надежно защищен. Но почему это сделано так поздно?

Крымский мост и боновые заграждения Можно ли полностью защитить объект от атак ВСУ Как стало известно 31 июля, Крымский мост начали защищать специальными боновыми заграждениями.

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Комментарии
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Э
Эльвира
К сожалению, Вы правы. Ничего уже не исправит в нашей истории.
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13 час.
Samarium
Неужели все эти самые ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ меры защиты моста нельзя было предусмотреть и осуществлять ЗАРАНЕЕ ( до того, как....). Даже далеко не будучи специалистом в этом деле, думающие люди понимают необходимость осуществления ВСЕХ существующих и доступных в настоящее время мер защиты....Почему у нас всегда начинаются приниматься меры уже после того, как это произошло а не ДО этого ???
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12 час.
степан дунов
Есть хорошая русская поговорка: знал бы где упасть, соломку бы постелил.
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12 час.

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