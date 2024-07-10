Философ Александр Дугин предлагает уравнять шансы и поставить странам, где действует «Хезболла», те же системы, которые были предоставлены Россией нашей братской Белоруссии.
«Россия исправит эту «неувязочку»: Дугин предложил передать «Хезболле» те же «Искандеры», что и Белоруссии
Комментарии
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Алексей Тан
Всё правильно!... за исключением, не надо называть Белярюси "братской"... западней Минска, это такая же мерзость как и Поляки и западная Украина... А эскандеры, в место "мазепской" беларуси, ... они бы в Сирии и Ливане... более внушительно бы выглядели... и Эрдогана (турок) и Нетаньяху (евреи)... заставили бы вспомнить... что ... что Эскандеры... это не против "марсиан"... против гиен и шакалов.
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8 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Логически правильное решение поставить наше оружие дружественным странам по примеру США. То что можно им, то можно и нам.
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8 час.
Алексей Тан
Украинского "лидера"... Медведчука, наш президент, сразу называл ... националистом!... но Лукашенко (Луку)... не назвал, лишь только из тактичности, из за такта своего.... хотя Лукавый, "фрукт" ещё более подпорченный... чем и Медведчук... и Философ Дугин, это знает... и так же из-за такта своего, умалчивает, что это за народец.... западней Минска.
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7 час.
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