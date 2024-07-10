«Россия исправит эту «неувязочку»: Дугин предложил передать «Хезболле» те же «Искандеры», что и Белоруссии

Алексей Тан Всё правильно!... за исключением, не надо называть Белярюси "братской"... западней Минска, это такая же мерзость как и Поляки и западная Украина... А эскандеры, в место "мазепской" беларуси, ... они бы в Сирии и Ливане... более внушительно бы выглядели... и Эрдогана (турок) и Нетаньяху (евреи)... заставили бы вспомнить... что ... что Эскандеры... это не против "марсиан"... против гиен и шакалов.

ЕС Евгений Саваровский Логически правильное решение поставить наше оружие дружественным странам по примеру США. То что можно им, то можно и нам.