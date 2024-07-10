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«Россия исправит эту «неувязочку»: Дугин предложил передать «Хезболле» те же «Искандеры», что и Белоруссии

«Россия исправит эту «неувязочку»: Дугин предложил передать «Хезболле» те же «Искандеры», что и Белоруссии

Философ Александр Дугин предлагает уравнять шансы и поставить странам, где действует «Хезболла», те же системы, которые были предоставлены Россией нашей братской Белоруссии.

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Комментарии
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Алексей Тан
Всё правильно!... за исключением, не надо называть Белярюси &quot;братской&quot;... западней Минска, это такая же мерзость как и Поляки и западная Украина... А эскандеры, в место &quot;мазепской&quot; беларуси, ... они бы в Сирии и Ливане... более внушительно бы выглядели... и Эрдогана (турок) и Нетаньяху (евреи)... заставили бы вспомнить... что ... что Эскандеры... это не против &quot;марсиан&quot;... против гиен и шакалов.
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8 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Логически правильное решение поставить наше оружие дружественным странам по примеру США. То что можно им, то можно и нам.
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8 час.
Алексей Тан
Украинского &quot;лидера&quot;... Медведчука, наш президент, сразу называл ... националистом!... но Лукашенко (Луку)... не назвал, лишь только из тактичности, из за такта своего.... хотя Лукавый, &quot;фрукт&quot; ещё более подпорченный... чем и Медведчук... и Философ Дугин, это знает... и так же из-за такта своего, умалчивает, что это за народец.... западней Минска.
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7 час.

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