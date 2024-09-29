Травматолог-ортопед рассказал, как правильно выбрать подушку для сна

При выборе подушки важно, чтобы во сне позвоночник оставался прямым, а шея не была напряжена. На боку всё пространство между плечом и головой должно быть заполнено подушкой, а на спине — мышцы шеи расслаблены.
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