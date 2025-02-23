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«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

Как США пытаются переманить Лукашенко на свою сторону Издание «The New York Times» выдало очередную сенсационную новость — Соединенные Штаты Америки и Республика Беларусь готовятся к заключению «грандиозной сделки» — ссылаясь, как водится, на анонимные источники в администрации Трампа.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
могу сказать только одно: Да здравствует мудрость Лукашенко!&quot;
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4 час.
Александр Мельников
За сраный доллар. Один сраный доллар бацка продаст друга В. Второй Зеля, очень вовремя для нас спугнутый переворотом в 20м. Пиндосы тогда опростоволосились, пожалели пару коробок из под ксероксов. Потому спекулянт Трампушка заходит сразу с козырей ---- &quot;сделка&quot;!!!! Купит он нашего стратегического. С потрошками...
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3 час.
Вячеслав Дегтярев
никак не успокоятся 500лет Русь им поперёк горла....
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3 час.
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