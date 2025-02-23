«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

Александр Мельников

За сраный доллар. Один сраный доллар бацка продаст друга В. Второй Зеля, очень вовремя для нас спугнутый переворотом в 20м. Пиндосы тогда опростоволосились, пожалели пару коробок из под ксероксов. Потому спекулянт Трампушка заходит сразу с козырей ---- "сделка"!!!! Купит он нашего стратегического. С потрошками...