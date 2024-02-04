Лидер Сенегала отложил президентские выборы. Оппозиция заявила об институциональном госперевороте

Президент Сенегала Маки Саль 3 февраля неожиданно отложил запланированные на 25 февраля президентские выборы, объяснив это решение в телеобращении к нации проблемами с избирательным процессом, которые, как он предупредил, могут вызвать споры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии