Компания ChatGPT столкнулась с проблемами в работе сервиса

В четверг, 12 декабря, утром, пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе сервиса ChatGPT. Компания OpenAI, разработчик платформы, подтвердила наличие проблемы и сообщила о проведении работ по её устранению.
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