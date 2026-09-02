В школе Башкирии девятиклассник во время урока ударил ножом сверстника

В школе Башкирии девятиклассник во время урока в ходе конфликта ударил ножом сверстника, пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет.
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