За день над регионами России и Чёрным морем сбили 480 украинских БПЛА

По информации Минобороны России, в период с 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 480 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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