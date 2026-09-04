За день над регионами России и Чёрным морем сбили 480 украинских БПЛА

По информации Минобороны России, в период с 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 480 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.