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«Настоящий шашлык»: что русские делают неправильно, когда готовят это блюдо?

«Настоящий шашлык»: что русские делают неправильно, когда готовят это блюдо?

Этимологически «шашлык» – это двусоставное слово из лексикона крымских татар. Особенности его приготовления имеют массу отличий от широко распространенных способов готовки этого популярного блюда – начиная от выбора мяса и заканчивая деталями жарки.

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