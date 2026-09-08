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Анцелиович: ЕСПЧ не повлияет на решение по допинговому делу Валиевой

Анцелиович: ЕСПЧ не повлияет на решение по допинговому делу Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказала мнение, что рассмотрение жалобы фигуристки Камилы Валиевой Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) не повлияет на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по её дисквалификации.

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