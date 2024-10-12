Дети с какой группой крови талантливее других

Влияние группы крови на способности детей — тема, интересная для многих родителей. Действительно, можно ли предсказать, интеллект и другие способности малыша, зная его группу крови? Недавние исследования ученых проливают свет на эту взаимосвязь.
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