Сдавшийся в плен украинский боевик получил срок за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении украинского боевика Александра Приймачука, который в прошлом году незаконно пересек российскую границу для совершения теракта и сдался в плен российским военным.
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