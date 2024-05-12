Тренер "Зенита" Семак признал существенное снижение шансов у клуба выиграть РПЛ

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что его команде будет трудно выиграть золотые медали по итогам нынешнего сезона.
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