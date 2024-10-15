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Закон, порядок, государство

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Для остановки транспортного средства сотрудникам Госавтоинспекции в Удмуртии пришлось применить табельное оружие

В Удмуртской Республике сотрудники Госавтоинспекции, осуществляя надзор за дорожным движением, с целью проверки предприняли попытку остановки автомобиля «ВАЗ-2115», но водитель проигнорировал законное требование полицейских об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться.

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