Для остановки транспортного средства сотрудникам Госавтоинспекции в Удмуртии пришлось применить табельное оружие

В Удмуртской Республике сотрудники Госавтоинспекции, осуществляя надзор за дорожным движением, с целью проверки предприняли попытку остановки автомобиля «ВАЗ-2115», но водитель проигнорировал законное требование полицейских об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться.