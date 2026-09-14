ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Алексей Медведев оценил темпы обновления Ачинского округа: от котельной до «Березовой рощи»

Алексей Медведев оценил темпы обновления Ачинского округа: от котельной до «Березовой рощи»

КРАСНОЯРСК, 14 сентября, ФедералПресс. Председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев совершил рабочую поездку в Ачинский муниципальный округ, где оценил ход реализации ключевых инфраструктурных и социальных проектов: новую котельную, отремонтированную школу, реконструированный детский сад и обновленную «Березовую рощу».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым