Алексей Медведев оценил темпы обновления Ачинского округа: от котельной до «Березовой рощи»

КРАСНОЯРСК, 14 сентября, ФедералПресс. Председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев совершил рабочую поездку в Ачинский муниципальный округ, где оценил ход реализации ключевых инфраструктурных и социальных проектов: новую котельную, отремонтированную школу, реконструированный детский сад и обновленную «Березовую рощу».
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