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Как засолить сельдь иваси и выучить рецепт маринада

Почему иваси — лучший вариант рыбы для засола? На это есть несколько причин. Во-первых, иваси довольно миниатюрная, вес одной рыбешки составляет не более 120 грамм, что позволяет ей быстро замариноваться, вобрав в себя весь букет ароматных специй.

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