Компания ASRock активно готовится к выставке CES 2025. В разработке находится 14 мат...

Компания ASRock активно готовится к выставке CES 2025. В разработке находится 14 материнских плат под сокет АМ5Неплохо зарекомендовавшая себя компания ASRock готовит 14 новых вариантов материнских плат на чипсетах AMD B850, которые отлично подойдут для процессоров Ryzen 7000 и Ryzen 9000.