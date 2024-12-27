Компания ASRock активно готовится к выставке CES 2025. В разработке находится 14 мат...

Компания ASRock активно готовится к выставке CES 2025. В разработке находится 14 материнских плат под сокет АМ5Неплохо зарекомендовавшая себя компания ASRock готовит 14 новых вариантов материнских плат на чипсетах AMD B850, которые отлично подойдут для процессоров Ryzen 7000 и Ryzen 9000.
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