Новый глава Intel готов превратить компанию в крупного контрактного производи...

Новый глава Intel готов превратить компанию в крупного контрактного производителя чиповС появлением у корпорации Intel нового постоянно действующего генерального директора инвесторы связывают определённые надежды на выход из кризиса, но один из векторов управленческой политики при новом руководстве останется неизменным.