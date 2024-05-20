Артиллеристы показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ у Днепра

Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» показали, как уничтожают буксируемую гаубицу М777 и полевой склад украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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