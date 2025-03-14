Bloomberg: США «бесшумно» усилили санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа без лишней огласки ужесточила санкции против России, ограничив платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков, на фоне попыток добиться прекращения огня на Украине, пишет Bloomberg.
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