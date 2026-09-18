Ледниковая шапка Каанаак потеряла лёд объёмом в восьмиметровый слой воды

Каждое лето на протяжении 13 лет исследователи Университета Хоккайдо летели в отдалённый посёлок Каанаак на северо-западе Гренландии — чтобы вернуться к алюминиевым шестам, вмороженным в лёд, и измерить, насколько выступающая над поверхностью часть стала длиннее.
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