Ледниковая шапка Каанаак потеряла лёд объёмом в восьмиметровый слой воды

Каждое лето на протяжении 13 лет исследователи Университета Хоккайдо летели в отдалённый посёлок Каанаак на северо-западе Гренландии — чтобы вернуться к алюминиевым шестам, вмороженным в лёд, и измерить, насколько выступающая над поверхностью часть стала длиннее.