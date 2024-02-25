Джеймс Эллисон : «Я бы очень хотел получить приглашение в боксы «Ред Булл» – и основательно порыться в их болиде»

Технический директор «Мерседеса» признал, что был удивлен концептуальным решением «Ред Булл» переработать свой болид и частично взять решения с боковыми понтонами минимального размера – притом, что на «Мерседесе» данная концепция не работала два года подряд.
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