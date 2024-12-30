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Кожевников о штабе Ги Буше в «Авангарде»: «Все будет как в «Тракторе» – всплеск на эмоциях. Потом они уйдут, легионеры и ветераны разбегутся, и Омск вновь окажется у разбитого корыта»

– Ваши первые впечатления от работы штаба Ги Буше в «Авангарде». – Все будет как в «Тракторе». На эмоциях канадцы умеют завести, будет всплеск.

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