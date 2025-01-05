«Я теперь дома»: как живут герои СВО, о которых писал RT в 2024 году

В 2024 году RT освещал истории героизма, проявленного нашими военнослужащими в зоне СВО. Как дела у Кайтыра, Папая, Чужого и других героев публикаций сейчас и какие планы они строят на 2025 год — в материале RT.
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