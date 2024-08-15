Рыдающая Арзамасова отдала дочь Авербуху — не смогла справиться с эмоциями

Стало известно, как и когда актриса покинула больницу. Лиза Арзамасова и Илья Авербух СоцсетиИлья Авербух и Лиза Арзамасова на прошлой неделе стали родителями чудесной девочки, которой они дали библейское имя Лия.
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