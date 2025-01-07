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Маркстрем – 1-я звезда матча с «Сиэтлом». Вратарь «Нью-Джерси» не дал забить Толванену на пятаке и клюшкой отбил шайбу после добивания Бенирса

«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Шведский вратарь «Дэвилс» был признан первой звездой встречи, отразив 21 из 23 бросков.

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