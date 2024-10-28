«Он был страшнее Чикатило» Российского маньяка из 1990-х отправили на зону. Продолжил убивать даже за решеткой

В России растет число пожизненно осужденных: если в 2022 году к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений приговорили 58 россиян, то в 2023 году число таких осужденных выросло до 65 человек.
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