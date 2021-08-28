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Из тайги в село вышел медведь. Сибиряк подошел к нему вплотную и погладил по голове: видео

Из тайги в село вышел медведь. Сибиряк подошел к нему вплотную и погладил по голове: видео

28 Август — Медведь вышел из глухой тайги прямо в село. Местные жители снимали крупное животное со стороны, но сибиряк подошел к медведю вплотную и положил ему руку на голову: реакция хозяина леса попала на видео.

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