В Барнауле начали поиск подрядчика для благоустройства парка имени Ленина

В рамках первого этапа в парке сделают тротуары, освещение, высадят деревья и установят малые архитектурные формы Власти Барнаула объявили конкурс на поиск подрядной организации для благоустройства территории бывшего парка имени Ленина, сообщили в телеграм-канале комитета по благоустройству города.