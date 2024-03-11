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В Барнауле начали поиск подрядчика для благоустройства парка имени Ленина

В Барнауле начали поиск подрядчика для благоустройства парка имени Ленина

В рамках первого этапа в парке сделают тротуары, освещение, высадят деревья и установят малые архитектурные формы Власти Барнаула объявили конкурс на поиск подрядной организации для благоустройства территории бывшего парка имени Ленина, сообщили в телеграм-канале комитета по благоустройству города.

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