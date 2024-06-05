В Приморье вырос спрос на работу курьеров

Во многих регионах России значительно возросла востребованность в работе курьеров. За прошедшие месяцы этого года было открыто 66 тысяч вакансий, из которых около 500 – в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».
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