В Приморье вырос спрос на работу курьеров

Во многих регионах России значительно возросла востребованность в работе курьеров. За прошедшие месяцы этого года было открыто 66 тысяч вакансий, из которых около 500 – в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».