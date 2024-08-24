Критическая ситуация на фронте: новости СВО от 24 августа 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 912 день спецоперации России на Украине

На 24 августа 2024 года обстановка в зоне СВО остаётся напряжённой. В Курской области ВСУ продолжают усиливать свои позиции, привлекая дополнительные силы для расширения плацдарма, что затрудняет ситуацию для российских войск.
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