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Аргументы и Факты

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Врач Чернышова дала три совета, как снизить риск диабета

Врач Чернышова дала три совета, как снизить риск диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала о том, кто находится в группе риска по сахарному диабету, и как можно повлиять на снижение вероятности развития заболевания.

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