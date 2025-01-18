Аэробика — мощный союзник в борьбе с болезнью Альцгеймера

Регулярные аэробные упражнения могут значительно снизить уровень маркеров болезни Альцгеймера, показало новое исследование, проведенное учеными из Бристольского университета (Великобритания) и Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия).
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