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Аэробика — мощный союзник в борьбе с болезнью Альцгеймера

Аэробика — мощный союзник в борьбе с болезнью Альцгеймера

Регулярные аэробные упражнения могут значительно снизить уровень маркеров болезни Альцгеймера, показало новое исследование, проведенное учеными из Бристольского университета (Великобритания) и Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия).

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